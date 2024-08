Inter, dopo il Genoa due giorni di riposo: due (+1) a parte

Dopo il pareggio in trasferta contro il Genoa, l’Inter volta pagina e si prepara alla gara contro il Lecce. Due giorni di riposo concessi da Simone Inzaghi, con due (+1) che continuano a lavorare a parte.

PICCOLA PAUSA – Uno stacco necessario quello dei prossimi due giorni per i giocatori dell’Inter. Dopo la pesante preparazione precampionato e la difficile trasferta contro il Genoa – terminata 2-2 – Simone Inzaghi ha concesso due giorni di riposo ai giocatori impegnati al Luigi Ferraris ieri sera, prima della ripresa degli allenamenti in vista della gara casalinga contro il Lecce del prossimo sabato, la prima stagionale a San Siro. Da martedì si faranno quindi le prime valutazioni per chi giocherà la prossima, tenendo in considerazione anche la condizione dei giocatori, compreso un Lautaro Martinez quasi commovente per il sacrificio fatto nell’essere in campo contro i rossoblu.

Inter, in due lavorano a parte in vista dei prossimi impegni

GIOCATORI A PARTE – Ad Appiano Gentile, quindi, in questi due giorni restano due giocatori che continuano a lavorare a parte. Si tratta di Piotr Zielinski e di Stefan de Vrij, oltre chiaramente a Tajon Buchanan che sta però facendo tutto un altro tipo di lavoro di recupero visto il grave infortunio occorsogli in estate nel ritiro del Canada. Per quanto riguarda il centrocampista polacco, la sua presenza – quantomeno in panchina – è prevista per Inter-Lecce di sabato. Per il difensore olandese, invece, le tempistiche portano con più probabilità alla gara contro l’Atalanta di fine agosto, prima della sosta per le nazionali.