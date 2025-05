L’Inter dopo la finale col PSG deciderà il futuro di questo giocatore – SI

Inter ovviamente concentratissima su questi ultimi impegni fondamentali di stagione tra scudetto e PSG in finale di Champions League. Ma presto sarà mercato.

POST FINALE – Alfredo Pedullà, nel suo canale YouTube, ha parlato anche delle prossime mosse di mercato dell’Inter. Il giornalista, esperto di calciomercato per Sportitalia, si concentra in particolare su Davide Frattesi. Dopo la finale di Champions League contro il PSG a Monaco di Baviera, la società nerazzurra dovrà decidere il da farsi. Le parole a tal proposito di Pedullà: «C’è chi farà gli acquisti giusti per il Mondiale per Club, per esempio l’Inter che vuole chiudere la pratica Luis Henrique con il Marsiglia, il sì del ragazzo, che ha preso Sucic, che ha altre situazioni molto aperte. Che vorrà prendere un attaccante e che dovrà decidere il futuro di Frattesi dopo la finale di Champions League. Ha dimostrato di essere un titolare, un titolare aggiunto dell’Inter, ma un conto è essere un titolare aggiunto, un conto è essere titolare inamovibile». A proposito di Petar Sucic, nella giornata di ieri, noi di Inter-News.it, vi abbiamo parlato del croato raccontando un retroscena non banale accaduto durante questi mesi. Ossia, il ragazzo ha seguito per sei mesi un corso di italiano per imparare la lingua e velocizzare il suo ambientamento con il calcio italiano.