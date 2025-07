Inter, da domani il vero ritiro! Il programma più un evento – Sky

Da domani inizia veramente il ritiro precampionato dell’Inter, che poi porterà al 25 agosto al debutto ufficiale in campionato contro il Torino.

LE PROSSIME TAPPE DEL RITIRO INTER – Il raduno dell’Inter è iniziato ufficialmente nella giornata di ieri, con i giocatori che si sono presentati ad Appiano Gentile. Tutti alla Pinetina, fatta eccezione per Davide Frattesi e Mehdi Taremi (vedi le ultime di mercato sull’iraniano). Ma il ritiro vero e proprio comincerà da domani. Ecco le ultimissime raccontate dal collega di Sky Sport 24 Matteo Barzaghi: «Da domani si inizierà a fare sul serio con i veri allenamenti e i giocatori che inizieranno a dormire alla Pinetina. Tra ieri e oggi solo test atletici. Da domani vero ritiro, più conferenza stampa di presentazione di Beppe Marotta e Cristian Chivu, per fare il punto su più situazioni, anche di mercato. Il 3 agosto il test in famiglia, poi l’8 a Montecarlo con il Monaco, poi ci sarà il 12 l’amichevole contro il Monza e infine il 16 agosto l’Olympiakos direttamente da Bari. Chivu ha già fatto capire la sua etica del lavoro arrivando prima delle 7 ad Appiano Gentile». Molto interessante, dunque, la conferenza stampa di presidente e allenatore anche per quanto riguarda la questione mercato. In primo piano l’obiettivo Ademola Lookman (vedi articolo).