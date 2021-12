Inter, domani ritrovo ad Appiano: Bologna primo ostacolo, poi mesi di fuoco

L’Inter domani si ritrova ad Appiano Gentile per iniziare la preparazione in vista del Bologna di Mihajlovic. Dopo una settimana di sosta natalizia è necessario ricominciare così come si è terminato, vale a dire con fame di vittorie e la giusta attenzione

RIPRESA – L’Inter domani si ritroverà ad Appiano Gentile per iniziare la preparazione in vista del Bologna, sfida in programma giovedì 6 gennaio allo stadio “Dall’Ara” alle ore 12.30. Simone Inzaghi ricomincerà con il gruppo al completo, dato che Matteo Darmian era già sulla via della guarigione prima della sosta e Joaquin Correa si farà trovare pronto. Dopo una settimana di pausa sarà fondamentale ritrovare subito la condizione ideale per non perdere il passo che ha portato l’Inter al primo posto in classifica. Il Bologna di Sinisa Mihajlovic ha già dimostrato di essere un avversario complicato per chiunque e farà di tutto per mettere in difficoltà la prima della classe. Servirà massima attenzione, la fame di vittorie che ha finora contraddistinto il gruppo nerazzurro e la lucidità per ricominciare al meglio, in vista di un calendario che a gennaio e febbraio dirà molto sui futuri obiettivi nerazzurri.