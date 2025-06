L’Inter domani ritrova 4 big: in Nazionale minutaggi differenti!

Piano piano l’Inter di Chivu prende forma. I nerazzurri, partiti mercoledì verso Los Angeles, hanno già svolto il primo allenamento statunitense. Nelle prossime ore, il gruppo riabbraccerà quattro big non banali.

RIENTRI – Mancano cinque giorni e l’Inter ritornerà in campo: giorno 18 alle 3 italiane la sfida contro il Monterrey. Da Malpensa, mercoledì alle 11, non è ovviamente partita tutta l’Inter al completo. Mancano ancora all’appello alcuni nazionali, che arriveranno nelle prossime ore. Quattro di questi previsti già domani. Cristian Chivu, infatti, si prepara ad accogliere Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Benjamin Pavard e Denzel Dumfries. Un poker d’assi niente male. Da capire se i quattro saranno già arruolabili per la sfida contro i messicani. In nazionale, hanno avuto dei trattamenti leggermente diversi.

L’Inter riabbraccia 4 big: i loro minutaggi in Nazionale

IL MINUTAGGIO – Lautaro Martinez è rimasto in panchina per 180′ non giocando né contro il Cile né con la Colombia. Lionel Scaloni lo ha preservato e l’Inter, dunque, ringrazia. Per quanto riguarda i due francesi, Thuram e Pavard. Il primo non ha giocato la semifinale di Nations League tra Spagna e Francia, ma ha giocato 90′ della finalina contro la Germania. Mentre il secondo è rimasto in panchina sia contro le Furie Rosse che contro i tedeschi. Dumfries ha giocato 180‘ senza mai uscire contro Finlandia e Malta. Peraltro nella partita contro i nordici ha messo a referto pure un gol.