Inter, domani partenza per gli USA: volo in mattinata − Sky

Inter, domani partenza per gli USA: volo in mattinata

L’Inter domani partirà per gli Usa in vista della Florida Cup. Sciolti, dunque, tutti gli indugi dopo le preoccupazioni relative al Covid-19. Come riporta Silvia Vallini su “Sky Sport 24” in collegamento da Appiano Gentile, il volo sarà in mattinata. Oltre alla Florida, oggi sarà giornata storica per i nerazzurri con il nuovo main sponsor Socios.com

GIORNATA STORICA − Così Silvia Vallini sulla situazione relativa ai nerazzurri: «Oggi sarà giorno storico, nuova era con annuncio del main sponsor con Socios.com che si sostituirà a Pirelli. Quest’ultimo è stato principale sponsor dell’Inter per 26 anni. Il club ha, inoltre, confermato la tournée negli Usa. L’annuncio dell’Arsenal di non partecipare a causa dei tanti positivi nel gruppo squadra aveva spaventato l’Inter. I programmi saranno rivisti ma i nerazzurri parteciperanno. È tutto pronto, consegnate anche valigie ai dirigenti. La partenza sarà per le 11.00/11:30. Intanto, si sta ricompattando il gruppo a disposizione di Simone Inzaghi, la scorsa settimana erano arrivati Hakan Calhanoglu e Milan Skriniar; mentre in quest’ultima Marcelo Brozovic e Stefan de Vrij. Anche loro possono partecipare al test contro la Pro Vercelli di oggi, terza amichevole dopo Sarnico e Lugano».