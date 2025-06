L’Inter da domani inizia la mission anti Fluminense: occhi puntati su due

Giornata di riposo oggi e domani riprendono gli allenamenti. L’Inter a Charlotte lunedì sera contro il Fluminense. E gli occhi, in questi giorni, saranno puntati su due giocatori.

MISSIONE BRASILIANA – L’Inter nella serata di ieri è arrivata a Charlotte e oggi, mister Cristian Chivu ha concesso una giornata di riposo. Un rompete le righe per svagarsi un po’ e conoscere la città americana. Lunedì sera la partita valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club contro il Fluminense (inizio alle 21 ore italiane). La missione anti Fluminense inizierà a partire da domani, quando si svolgerà il primo allenamento a Charlotte. E gli occhi saranno ovviamente puntati su due giocatori, che ancora non ha messo piede in questa competizione: Marcus Thuram e Davide Frattesi. Il primo, out per un affaticamento muscolare, non ha preso parte alle tre sfide del girone contro Monterrey, Urawa Reds e River Plate. Stessa cosa il secondo, rientrato dall’impegno con la Nazionale azzurra, con qualche problemino fisico.

L’Inter ora pensa al Fluminense e Thuram e Frattesi verso il rientro

OCCHI PUNTATI – Sia Thuram che Frattesi stavano già in netta ripresa prima della partita contro il River Plate, tanto da alternare allenamenti di gruppo e individuali. A meno di sorprese, da domani inizieranno a lavorare nuovamente col gruppo e quindi ritorneranno a disposizione dell’Inter. Cristian Chivu non li ha mai potuti impiegare. Curiosità nel vedere Frattesi, che con l’avvento dell’allenatore rumeno ha ottime chance di rimanere all’Inter anche nella prossima stagione.