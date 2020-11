Inter, dirigenza al completo ad Appiano: le ultime in vista del Real Madrid

Condividi questo articolo

Giuseppe Marotta Inter

Niente riposo per l’Inter di Antonio Conte. Mercoledì a San Siro arriva infatti il Real Madrid di Zinedine Zidane. Vista l’importanza della sfida per la corsa agli ottavi di finale oggi ad Appiano Gentile la dirigenza sportiva al completo

CONCENTRAZIONE – Queste le ultime sull’Inter secondo Matteo Barzaghi a “Sky Sport 24”: «Tanto materiale da analizzare per Conte in vista della sfida contro il Real Madrid. Dalla partenza lenta al finale dove invece è venuta fuori la forza della squadra nerazzurra. L’Inter potrà contare su un Lukaku in forma stratosferica. Sensi si è ripreso e oggi si è allenato con il gruppo parzialmente. Presenti ad Appiano Gentile anche Ausilio, Marotta e Zanetti».