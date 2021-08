Inter-Dinamo Kiev ultima amichevole prima dell’esordio: data e ora

Inter-Dinamo Kiev sarà l’ultima amichevole per la squadra di Inzaghi prima dell’esordio ufficiale, ossia una settimana prima della partita col Genoa. Si giocherà a Monza.

INTER-DINAMO KIEV, ULTIMA AMICHEVOLE – “Nuovo appuntamento nel precampionato nerazzurro: l’Inter, che domenica 8 agosto affronterà il Parma in amichevole, è attesa da un nuovo impegno in vista dell’inizio del Serie A, in programma il 21 agosto.

Sabato 14 agosto alle 18:30 la squadra di Simone Inzaghi scenderà in campo allo U-Power Stadium di Monza per affrontare la Dinamo Kiev allenata da Mircea Lucescu.

Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport. Su Inter TV tutti gli aggiornamenti sulla sfida con collegamenti prima e dopo il calcio d’inizio. Alle 24 la differita integrale del match”.

Fonte: Inter.it