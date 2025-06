Inter, ma Dimarco e Calhanoglu sono due ‘big’ da cui ripartire?

Nelle prossime ore l’Inter deciderà il proprio futuro: ripartire o meno con Simone Inzaghi alla guida. Ma, a prescindere dall’allenatore, è lecito fare anche due ragionamenti sulla rosa. Federico Dimarco e Hakan Calhanoglu meritano la riconferma la prossima stagione? Sono due elementi da cui imbastire la rinascita?

SCORIE – L’umiliazione cocente in finale di Champions League brucia, brucia parecchio. Nemmeno 24 ore fa, d’altronde, l’Inter veniva disintegrata dal Psg. Una prestazione nulla, imbarazzante, incomprensibile che non può non lasciare scorie nei mesi avvenire. Nelle prossime ore, la dirigenza incontrerà Simone Inzaghi per decidere il da farsi. C’è da capire se esistano ancora i presupposti per continuare insieme o se le strade si separeranno. Martedì il giorno decisivo. Nell’incontro si parlerà e si dovrà parlare anche di mercato e di rosa. La finale di ieri ha scoperchiato i limiti di questa Inter in diversi interpreti. Limiti sia tecnici che soprattutto mentali. Occorre riflettere. Diversi giocatori nerazzurri probabilmente partiranno: dai sicuri Marko Arnautovic e Joaquin Correa, ai probabili Davide Frattesi, Henrikh Mkhitaryan, Francesco Acerbi o Matteo Darmian. Quest’ultimi tre per un fattore specificatamente anagrafico. Ma c’è da fare anche un ampio ragionamento sui cosiddetti big. Due su tutti: Federico Dimarco e Hakan Calhanoglu.

Dimarco e Calhanoglu, l’Inter ci rifletta su

DIMARCO – Se o con Inzaghi alla guida, in casa Inter sarà quasi rifondazione. Ecco perché anche big come Dimarco o Calhanoglu potrebbero essere messi in discussione. Iniziando da Dimarco, qui, si apre un buon ventaglio di interrogativi. Può l’Inter affidarsi ad un giocatore che gioca a buoni livelli solo metà stagione? Può la stessa Inter, affidarsi ad un giocatore, che nell’arco dei 90′, gioca a buoni livelli solo 50′? Occorre riflettere, andando oltre “l’interismo”…

CALHANOGLU – Calhanoglu ha giocato quest’anno la sua peggior stagione all’Inter. Tra continui acciacchi fisici e performance non di livello, il turco non ha reso. E la finale col Psg ha palesato , ancora una volta (suo malgrado), i suoi difetti di personalità in gare di questo tipo. Due anni fa contro il Manchester City è stato “divorato” da Rodri, ieri sera è stato il turno di Vitinha. Ma a prescindere dalla disfatta di ieri, la sensazione è che il suo ciclo all’Inter sembra ormai arrivato al capolinea. Insomma, le rifondazioni/rivoluzioni necessitano anche di scelte forti e coraggiose.