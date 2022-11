Inter, DigitalBits e le cifre finora non corrisposte al club: tutti i dettagli – CF

Inter e DigitalBits continuano ad avere problemi irrisolti per via dei mancati pagamenti da parte dello sponsor di maglia. Calcio e Finanza rivela tutte le cifre non corrisposte dallo sponsor finora, fornendo anche un aggiornamento sul contratto con Zytara Labs LLC, la società che fa capo a DigitalBits.

SPONSOR – Inter e DigitalBits vivono un momento di tensione per via di mancati pagamenti da parte dello sponsor del club nerazzurro. Dai documenti legati al bilancio al 30 giugno 2022 di Inter Media and Communication, Calcio e Finanza svela che DigitalBits non ha pagato all’Inter i bonus legati ai risultati della scorsa stagione e le prime due rate di quanto previsto dall’accordo per la annata in corso.

Inter e DigitalBits, i dettagli del contratto con Zytara Labs LLC e le cifre non ancora corrisposte dallo sponsor

L’Inter fornisce inoltre un aggiornamento sul contratto con Zytara Labs LLC la società che fa capo a DigitalBits, specificando che quest’ultimo è diventato: il nuovo Official Global Cryptocurrency and Sleeve Partner, per la stagione sportiva 2021/2022 per un corrispettivo di 5 milioni di Euro e un corrispettivo variabile legato al raggiungimento delle prestazioni sportive della prima squadra. Il nuovo Global Main Jersey Partner per le tre stagioni sportive dal 2022/2023 al 2024/2025 per un corrispettivo complessivo di 80 milioni di euro (24 milioni di euro a scadenza 2022/2023, 26 milioni di euro a scadenza 2023/2024 e 30 milioni di euro 2024/2025), oltre al corrispettivo variabile, legato al raggiungimento delle prestazioni sportive della prima squadra.

Tuttavia, DigitalBits ha finora pagato integralmente solo il compenso base di 5 milioni di euro pattuito per la stagione 2021/2022 e un premio di prestazione di 0,1 milioni di euro per il raggiungimento degli ottavi di Champions League, sempre relativamente alla scorsa stagione. Risultano ancora non pagati: bonus per un importo complessivo di 1,6 milioni di euro scattati in relazione alla posizione finale in Serie A 2021/2022 e alla vittoria della Coppa Italia 2021/2022. Le prime due rate per complessivi 16 milioni di euro (di cui la prima emessa a giugno 2022 per 8 milioni di euro) dovute a fronte della cifra base di 24 milioni di euro dovuta per la stagione sportiva 2022/2023.

