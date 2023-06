Inter, difesa da puntellare! Da Bisseck a de Vrij: la situazione

L’Inter è al lavoro sul mercato. Oltre alla situazione relativa all’attacco (vedi focus) la dirigenza nerazzurra deve pensare a puntellare la difesa. Da Bisseck, passando per il rinnovo di de Vrij, la situazione del reparto è in evoluzione

PUNTELLARE – L’Inter è al lavoro sul mercato per regalare ad Inzaghi una rosa completa che possa lottare al meglio su tutti i fronti nella prossima stagione. Oltre all’attacco il reparto da tenere maggiormente d’occhio è la difesa: fra scadenze e nuovi arrivi potrebbe essere in atto una vera e propria rivoluzione. Sicuri della permanenza sono Darmian, Acerbi (che sarà riscattato dalla Lazio) e Bastoni, le tre colonne nerazzurre che hanno contribuito ai due trofei vinti ed al percorso incredibile fatto in Champions League. Per de Vrij, in scadenza, dovrebbe arrivare il rinnovo biennale. Ai saluti invece, oltre a Skriniar (destinato da mesi al PSG), anche D’Ambrosio a cui non verrà rinnovato il contratto. Restano quindi due slot da riempire ed il mercato, in tal senso, ha già dato indizi su chi possano essere i potenziali sostituti.

CHI ARRIVA – Il primo rinforzo per il reparto difensivo sarà Yann Bisseck. L’Inter pagherà la clausola di 7 milioni all’AVG per assicurarsi il difensore tedesco classe 2000. Un profilo giovane e di prospettiva, su cui poter costruire il futuro. L’altro possibile rinforzo è Trevor Chalobah: il difensore, attualmente in forza al Chelsea, era stato cercato già la scorsa estate. Dopo il nulla di fatto di 12 mesi fa, questa potrebbe essere la finestra di mercato giusta per vedere approdare l’inglese alla corte di Simone Inzaghi.