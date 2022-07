Inter, ma il difensore quando lo prendi? Le amichevoli mandano segnali

L’Inter ha la necessità di prendere un nuovo difensore. Nessuna porta inviolata in queste prime quattro amichevoli stagionali. È un segnale da non sottovalutare

PICCOLO ALLARME − Tra sorpassi, attese e temporeggiamenti, l’Inter sta per arrivare o, anzi, è già praticamente arrivata ad agosto senza aver preso il suo difensore. D’altronde il precampionato e le quattro amichevoli giocate non hanno evidenziato questa eccessiva esigenza… Anche ieri l’Inter non è riuscita a chiudere la sua porta senza subire reti. Quattro uscite contro Lugano, Monaco, Lens e Lione e sei gol subiti. Due a testa contro le più ‘temibili’ Monaco e Lione. Un piccolo allarme difensivo c’è.

PROBLEMA − A 13 giorni dall’avvio del campionato, serve alzare l’asticella. Milan Skriniar ha ritrovato i primi minuti nelle gambe, Alessandro Bastoni si è confermato il più brillante, colui che invece manca ancora all’appello è Stefan de Vrij. L’olandese anche ieri è apparso poco in condizione e leggermente svegliato (gol di Lacazette docet). Sembra a tutti gli effetti il de Vrij dello scorso anno, poco continuo e impacciato in determinati frangenti di gara. Il commento della pagella del nostro Andrea Turano (vedi le pagelle per intero) illustra perfettamente il mood attuale: all’Inter manca un vice de Vrij ma al momento anche il vero de Vrij.

BASTA CON LE ATTESE − Se per la seconda opzione servirà ancora del tempo (d’altra parte è solo l’inizio di stagione), sarebbe più consono invece accelerare sulla prima. In casa Inter, un altro difensore affidabile serve eccome. Soprattutto se il primo de Vrij è questo. Urge coprire il vero e unico tassello mancante di questa squadra. A 13 giorni dall’avvio ufficiale della stagione, continuare a tergiversare sembra più che mai un azzardo.