Inter, difendi come in Champions League e attacca come in Serie A!

La stagione dell’Inter, tra Serie A e Champions League, è ormai entrata nel vivo. Dopo la delusione di Parma arriva il Bayern Monaco. Nel doppio confronto serve la perfezione: ecco qual è.

POSTULATO – Pungi come un’ape e vola come una farfalla, diceva tempo addietro un uomo che qualche pagina di storia sportiva l’ha pur scritta, ossia Cassius Marcellus Clay, ai posteri Muhammad Ali. Ecco, l’Inter prenda questo postulato e lo trasformi in maniera tale da creare la ricetta perfetta per vincere il prestigioso doppio confronto contro il Bayern Monaco in Champions League. Martedì il primo atto, il 16 il secondo. Prima l’Allianz Arena, teatro della finalissima del 31 maggio, poi la Scala del Calcio di San Siro. Otto giorni per scrivere la storia, proprio come ha fatto “The Greatest”. Il postulato in casa Inter è il seguente: difendere come in Champions League e attaccare come in Serie A.

Dalle due versioni di Inter a quella unica e perfetta: col Bayern Monaco la ricetta è questa

DUE VERSIONI – L’Inter, in questa stagione, ha mostrato due versioni: quella arcigna, compatta e cinica in Champions League; e quella più spettacolare, baldanzosa e a volte fin troppo ballerina in campionato. Attenzione, si parla comunque di una squadra ancora in corsa su tutti i fronti e che è prima in Serie A. In Europa, la squadra di Simone Inzaghi, tra fase campionato e ottavi di finale, ha raccolto: sette vittorie in 10 partite, con una sola sconfitta, 15 gol fatti e solamente due subiti. Il dato che risalta all’occhio sono appunto i soli due gol subiti: nessuna squadra ha finora fatto meglio. In Serie A, la Beneamata è prima con 68 punti all’attivo, frutto di 20 vittorie, otto pareggi e tre sconfitte. Miglior attacco con 69 gol fatti ma terza miglior difesa (30 gol subiti). Un’Inter capace peraltro di farsi rimontare cinque volte in campionato (l’ultima volta proprio a Parma) e una in finale di Supercoppa italiana.

UNIONE – In vista della doppia sfida contro il Bayern Monaco, primo vero grandissimo rivale in questa stagione in Champions League, servirà la miglior Inter possibile. Ossia la versione unica che unisca sia quella spettacolare vista in Italia, che quella compatta e cinica notatasi in Europa. La ricetta giusta per il definitivo salto di livello in campo internazionale.