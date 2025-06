L’Inter deve ritrovare queste 3 colonne al Mondiale per Club – CdS

Tra meno di due settimane inizierà il Mondiale per Club. L’Inter deve rigenerarsi dopo la disfatta in finale di Champions League. Il Corriere dello Sport si concentra in particolare su tre giocatori.

EVENTO IN ARRIVO – Tra meno di una settimana l’Inter partirà alla volta degli States e giorno 18 debutterà al Mondiale per Club contro il Monterrey. Insomma, tra pochi giorni si ricomincerà nuovamente a fare sul serio. E in panchina non ci sarà più Simone Inzaghi. Nelle prossime ore, la dirigenza potrebbe chiudere per Cesc Fabregas, anche se rimangono sullo sfondo i nomi di Patrick Vieira e Cristian Chivu. La Beneamata dovrà immediatamente rialzarsi e voltare pagina dopo la clamorosa umiliazione in finale di Champions League contro il Psg, perché c’è un evento non proprio banale da giocare e onorare. Il Corriere dello Sport si concentra in particolare su tre giocatori interisti, su tre colonne, a detta del quotidiano romano, apparse stanche e poco performanti negli ultimi mesi. Ossia Federico Dimarco, Hakan Calhanoglu e Marcus Thuram.

Dimarco, Calhanoglu e Thuram: rigenerarsi al più presto. Tra poco l’Inter al Mondiale per Club

PROBLEMI – Dimarco, Calhanoglu e Thuram non hanno fatto grandi cose in questo 2025 e in finale di Champions League sono stati disastrosi. Più di tutti l’esterno, che in fase difensiva ha mostrato ancora una volta lacune evidenti. Quanto accaduto col Psg è stato solamente la punta dell’iceberg, perché non bisogna dimenticare pure gli errori contro Bayern Monaco, Bologna o anche Firenze. Inoltre, la sua autonomia di 60-70′ inizia a diventare un problema. Dimarco dovrà necessariamente ritrovarsi. Offuscata e non poco la regia di Calhanoglu, che in questa stagione ha convissuto anche con diversi guai fisici. Se lui gira, l’Inter fa fatica. La finale l’emblema. E poi Thuram, in gol appena 5 volte nel 2025. Troppo pochi per un giocatore come lui. Il feeling con Lautaro Martinez rimane vivo, ma lui può e deve dare di più.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia