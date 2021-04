L’Inter detta il passo, girone di ritorno da urlo: la classifica

Nessuno, fino a questa 14sima giornata del campionato di Serie A, è riuscito a tenere il passo dell’Inter nel girone di ritorno. 38 punti frutto di due pareggi e dodici vittorie (di cui undici consecutive). Alle spalle solo Atalanta e Napoli.

RITORNO DA URLO – Dopo il pareggio di Udine per 0-0 che ha concluso il girone di andata, l’Inter ha deciso di fare sul serio. Uno scatto da urlo, con la bellezza di undici vittorie consecutive, interrotte brevemente da due pareggi, prima del ritorno alla vittoria contro il Verona. Tra le squadre cadute sotto al ritmo incessante dei nerazzurri ci sono la Lazio (3-1), il Milan (0-3) e l’Atalanta (1-0). A resistere fin qui sono stati soltanto Napoli e Spezia (1-1), anche se il campo ha mostrato come i nerazzurri avrebbero ampiamente meritato i tre punti con entrambi gli avversari.

CLASSIFICA DI GIRONE – Per andare ad analizzare il percorso dell’Inter nel ritorno, ci viene in aiuto la classifica di queste 14 giornate. I nerazzurri comandano con 38 punti, 27 gol fatti e 6 subiti. Seguono l’Atalanta e il Napoli (32), con i bergamaschi avanti per la differenza reti (+18 con 34 reti segnate e 16 subite, contro il +15 dei partenopei, frutto di 31 reti segnate e 16 subite). Poi una voragine, con Juventus e Lazio a 27 (i biancocelesti con una partita in meno e dunque, potenzialmente, a 30). Chiudono la zona Europa il Milan al sesto posto (23 con 21 gol fatti e 19 subiti) e il Sassuolo (22 con 23 gol fatti e 21 subiti). Dati necessari da sottolineare, se qualcuno avesse ancora dubbi sui meriti dell’Inter.