Inter, delegazione azzurra ad Appiano Gentile: non solo Gattuso!

GLI IMPEGNI – Giornata davvero importante e ricca di appuntamenti ad Appiano Gentile. Dopo il raduno del weekend, i nerazzurri quest’oggi hanno dato definitivamente inizio al ritiro. Dopo l’allenamento mattutino, la pre-season estiva è stata inaugurata dalla consueta conferenza stampa di presentazione della nuova stagione. Giuseppe Marotta, al fianco dell’allenatore Cristian Chivu, ha battezzato quella che sarà la nuova Era interista. Gli impegni per il gruppo nerazzurro, però, non sono finiti qui. Come annunciato da qualche giorno, al centro sportivo della Pinetina è arrivato il CT della Nazionale azzurra Gennaro Gattuso.

LA VISITA – Il VAN con all’interno la delegazione della Nazionale Italia è varcato i cancelli di Appiano Gentile solo pochi minuti fa. Insieme al nuovo allenatore azzurro Gattuso, a fare visita all’Inter c’è anche il capodelegazione, Gianluigi Buffon. I due, che in questo periodo sono impegnati nel tour dei vari ritiri delle squadre italiane, coglieranno l’occasione per dialogare con i tanti italiani presenti nella rosa di Chivu. La presenza di Gattuso e Buffon, considerati le bandiere delle due squadre “nemiche giurate” dell’Inter, non può che provocare un sorriso innocente nell’ambiente. Da registrare, inoltre, anche il secondo allenamento dei nerazzurri in programma nel pomeriggio.

Fonte: Sky Sport 24