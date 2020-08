Inter, definita la data del raduno per la nuova stagione: una novitÃ 

Inter, definita la data del raduno per la...

Inter, definita la data del raduno per la nuova stagione: una novità

Condividi questo articolo

Conte Inter

L’Inter è al lavoro per preparare la prossima stagione. In attesa di novità dal mercato, i nerazzurri sono pronti a riprendere la preparazione in vista della ripartenza della Serie A. È stata definita infatti la data del raduno.

RIPARTENZA – L’Inter ha iniziato a pianificare la prossima stagione. In attesa della composizione del nuovo calendario di Serie A, che avverrà il 2 settembre, la squadra nerazzurra ha stabilito la data in cui si ritroverà agli ordini di Antonio Conte. I nerazzurri cominceranno il lavoro di preparazione il 7 settembre ad Appiano Gentile. Per la prima volta, infatti, il ritiro precampionato verrà svolto nel centro sportivo nerazzurro.

Fonte: Sportmediaset.it