L’Inter ha un deficit non banale: ecco dove lavorerà Inzaghi! – Sky

L’Inter oggi riprende gli allenamenti con un gruppo ridotto praticamente all’osso, ma Inzaghi già da oggi e soprattutto al rientro lavorerà per ripianare un deficit.

DEFICIT – A Sky Sport 24, in collegamento da Appiano Gentile, Matteo Barzaghi ha parlato sui miglioramenti che dovrà fare l’Inter da qui ai prossimi mesi: «L’Inter è la squadra che crea di più come expected goals, come gol attesi in base a quanto crea, ma rispetto a quanto segna c’è un deficit di 1,37. Non concretizza tutto, le squadre di Inzaghi sono sempre squadre che segnano tanto, oggi l’Inter è seconda come attacco in Serie dietro all’Atalanta. C’è un però: produce tanto e quindi può segnare di più. Ad esempio, con la Juventus, ha creato tante palle-gol per fare il 5-2, alla fine non chiude la partita e si fa rimontare dall’avversario, anche con il Napoli ha prodotto più dell’avversario. In questo c’è da migliorare. Le punte, tolte Lautaro Martinez e Thuram, non hanno dato un contributo importante, i centrocampisti possono segnare di più».

L’Inter e Inzaghi al lavoro dopo la sosta per migliorare in un aspetto

LAVORO – Di conseguenza, Barzaghi chiosa in questo modo aggiornando su ciò che farà Simone Inzaghi con la squadra appena rientreranno tutti i nazionali sparsi per il mondo: «Alla ripresa bisogna migliorare in questo: segnare di più, chiudere la partita e portare a casa i tre punti».