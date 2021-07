Inter-Crotone, tante conferme per Inzaghi! Lukaku a gara in corso – Sky

L’Inter alle ore 18.00 sfiderà ad Appiano Gentile il Crotone (vedi articolo). Secondo Andrea Paventi, è tanta la curiosità di rivedere Lukaku in campo ma per lui ci sarà spazio solo a gara in corso. Tante conferme dietro e in mezzo. Di seguito le dichiarazioni del giornalista, intervenuto nel corso del pomeriggio di “Sky Sport 24”

CONFERME – L’Inter alle ore 18.00 sarà impegnata in amichevole contro il Crotone. Simone Inzaghi parte da tante conferme e anche da Romelu Lukaku: «Cosa dirà questa amichevole? Innanzitutto rivedere in campo Lukaku, magari a gara in corso. Poi la conferma di chi ha già giocato le precedenti amichevoli: per esempio Andrea Pinamonti e Martin Satriano, ma anche la linea difensiva e in mezzo al campo Hakan Calhanoglu con Marcelo Brozovic. Quindi prime prove di quello che sarà il centrocampo titolare. E’ un’amichevole che deve dimostrare i passi in avanti della squadra, anche a livello di filosofia e di amalgama con l’allenatore. Mancano ancora tre big che torneranno la settimana prossima, ovviamente parliamo di Alessandro Bastoni, Nicolò Barella e Lautaro Martinez».