Inter-Crotone: Romelu Lukaku a caccia dell’ennesimo traguardo in nerazzurro

Romelu Lukaku Genoa-Inter

Partito il countdown per Inter-Crotone, match valido per la quindicesima giornata del campionato di Serie A. Romelu Lukaku è vicino all’ennesimo record con la maglia nerazzurra

CAMPIONE – I nerazzurri di Antonio Conte sono alle porte di un ciclo estremamente intenso di partite. Ben 7 da qui a fine gennaio, Coppa Italia compresa. Il gruppo ragiona gara dopo gara e domani, in Inter-Crotone, Romelu Lukaku potrebbe tagliare l’ennesimo traguardo da quando è arrivato a Milano: il belga è al momento a quota 49 gol, in 69 presenze, con la maglia nerazzurra. Nelle prime 50 partite, da quando è in Italia, Lukaku ha realizzato ben 34 gol. Numeri da capogiro, che solo campioni come Ronaldo e Diego Milito (tra gli altri) sono riusciti a mettere insieme. L’ex Manchester United proverà ad entrare, nuovamente, nella storia dell’Inter durante la partita contro il Crotone.