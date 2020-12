Inter-Crotone, possibile ritorno di Vidal dal 1′. Sanchez convocato? – SM

Antonio Conte Inter

Inter-Crotone è in programma domenica alle 12:30. I nerazzurri, per continuare la corsa allo scudetto, vogliono cominciare il 2021 con un successo. Vidal potrebbe tornare dal 1′. Sanchez verso la convocazione. Le ultime sulle possibili scelte di Conte da “SportMediaset”

IN CAMPO – Inter-Crotone aprirà il 2021 della Serie A. I nerazzurri, reduci da 7 vittorie consecutive, vogliono continuare la striscia positiva per continuare al meglio la lotta scudetto. Pochi dubbi per Antonio Conte: il tecnico dovrebbe varare il solito 3-5-2 con Handanovic tra i pali. Difesa formata da Skriniar, de Vrij e Bastoni. A centrocampo, accanto a Barella e Brozovic, dovrebbe esserci Vidal, che torna dal 1′. Sugli esterni pronti Hakimi e Young. Attacco affidato a Lukaku e Lautaro Martinez. Sanchez sta recuperando dall’infortunio muscolare che lo ha tenuto bloccato nelle ultime settimane e potrebbe essere convocato.