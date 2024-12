Inter, in crisi di gol… Da riserva: dietro i due titolari il vuoto – CdS

L’Inter in questa stagione ha segnato 41 gol complessivi tra campionato e Champions League, 20 di questi realizzati dal reparto offensivo. Ma dietro i due titolari c’è praticamente il vuoto.

DATI – L’Inter ha il miglior attacco della Serie A con 34 gol segnali e si trova dietro solo all’Atalanta, che di reti ne ha realizzate 38. Complessivamente, considerando anche la Champions League, i nerazzurri hanno messo a referto 41 gol stagionali e 20 di questi sono arrivati dal reparto offensivo. Si tratta di una soglia leggermente inferiore al 50%. Sicuramente si tratta di numeri assolutamente migliorati. Thuram finora ha messo a referto 11 gol spalmati in sei partite tra campionato e Champions, mentre Lautaro Martinez, dopo la caterva di marcature della scorsa stagione, è fermo a sei.

Le alternative in attacco dell’Inter non segnano: problema

ALTERNATIVE – Dietro i due attaccanti titolari però c’è praticamente il vuoto. Sì, perché in tre (Mehdi Taremi, Marko Arnautovic e Joaquin Correa) hanno messo a referto appena tre gol. L’iraniano e l’austriaco hanno segnato solamente in Champions League contro la Stella Rossa, mentre il Tucu ha brillato a Verona. Tra questi, è Taremi il giocatore più deludente. L’iraniano era arrivato in estate proprio per far rifiatare Thuram e Lautaro Martinez, ma l’iraniano ha avuto in questi mesi un’involuzione preoccupante.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia