Inter-Cremonese Primavera, le formazioni ufficiali: Lavelli non dal 1′

Alle 14.30 è in programma Inter-Cremonese Primavera, terza giornata del campionato under 20. I nerazzurri arrivano dalla sconfitta rocambolesca contro la Lazio per 3-2 nella seconda giornata. Il tecnico Andrea Zanchetta mette in panchina Lavelli in attacco.

TERZA GIORNATA – Dopo il pareggio nella gara di apertura contro il Bologna e la sconfitta contro la Lazio, l’Inter Primavera di Andrea Zanchetta riparte dalle mura amiche del Konami Centre. Alle 14.30 in programma il calcio d’inizio della sfida contro la Cremonese. Per provare a strappare i tre punti contro la squadra guidata da Elia Pavesi, il tecnico si affida ancora al nuovo arrivato Luka Topalovic. Mentre non gioca dall’inizio Matteo Lavelli. Di seguito le formazioni ufficiali della partita di oggi.

INTER-CREMONESE PRIMAVERA: LE FORMAZIONI UFFICIALI Inter (4-3-3): Calligaris; Aidoo, Garonetti, Alexiou, Motta; Topalovic, Bovo, Berenbruch; De Pieri, Spinaccè, Mosconi.

In panchina: Zamarian, Zanchetta, Maye, Zarate, Lavelli, Quieto, Venturini, Della Mora, Re Cecconi, Pinotti, Romano.

Allenatore: Andrea Zanchetta Cremonese (3-4-1-2): Malovec; Zilio, Duca, Prendi; Triacca, Lordkipanidze, Lottici, Gashi; Nahrudnyy; Gabbiani, Faye.

In panchina: Sayaih, Cuka, Ragnoli, Marino, Achi, Tavares, Cantaboni, Pavesi, Spaggiari, Bassi, Sivieri.

Allenatore: Elia Pavesi