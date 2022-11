Inter, cori contro Gasperini nel match con l’Atalanta: ammenda alla società

L’Inter è uscita vittoriosa dalla sfida al Gewiss Stadium con l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. La società nerazzurra è stato però punita con un’ammenda dal Giudice Sportivo per l’atteggiamento dei suoi sostenitori. Di seguito il comunicato

AMMENDA – L’Inter ha vinto sul campo dell’Atalanta portando a casa 3 punti pesanti e soprattutto la prima vittoria in uno scontro diretto in campionato. La società nerazzurra è stata però punita dal Giudice Sportivo con un’ammenda da 12.0000,00 euro per l’atteggiamento dei suoi sostenitori.

Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, al 46° del primo tempo, intonato ripetutamente un coro insultante nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria, percepito da tutti i collaboratori della Procura federale posizionati nelle varie parti dell’impianto; per avere inoltre, al termine della gara, lanciato in direzione del settore occupato dalla tifoseria avversaria un petardo di forte intensità che esplodeva nella zona cuscinetto posta tra i due settori; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.