Inter, convocata l’Assemblea dei Soci: tutti i dettagli!

L’Inter ha convocato una nuova Assemblea dei Soci, comunicando la data in cui essa avverrà. Vari i temi da affrontare.

LA NOTIZIA – L’Inter terrà una nuova Assemblea dei Soci nella giornata di lunedì 24 febbraio. Nel corso della medesima, si discuterà di varie tematiche all’ordine del giorno, tra cui: “Modifiche agli articoli 6, 8, 9 e 10 dello statuto sociale” e “Nomina del Consiglio di Amministrazione di F.C. Internazionale Milano S.p.A.”. Si tratterà della prima occasione per assistere alla formazione di una nuova Inter, con modifiche che incideranno sul futuro della società nerazzurra.

Inter, il futuro dopo Antonello

GRANDE TEMA – Tra gli argomenti da affrontare, il più importante avrà a che fare con la sostituzione di Alessandro Antonello, l’ormai ex AD dell’Inter del quale si è parlato in ottica Roma. I nerazzurri dovranno dunque decidere chi ne prenderà il posto, nella consapevolezza di dover rinsaldare un nucleo vincente che ha ottenuto i successi auspicati nelle ultime stagioni. La convinzione è che la scelta da effettuare sarà pienamente in linea con la politica perseguita dai meneghini in termini di gestione economico-finanziaria e con gli obiettivi auspicati per il presente e il futuro del club. A domani per conoscere a chi verrà affidato, nel concreto, il compito di agire lungo questa linea.