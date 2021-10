Inter, contro lo Sheriff bagarre a destra. In mezzo un ritorno per Inzaghi

L’Inter si prepara alla sfida di Champions League contro lo Sheriff Tiraspol. Per Simone Inzaghi, si riapre il ballottaggio sulla corsia di destra mentre in mezzo al campo rientra uno dei titolari

ULTIME − L’Inter si proietta immediatamente alla sfida di Champions League contro lo Sheriff Tiraspol per dimenticare la cocente sconfitta di sabato all’Olimpico. Per i nerazzurri, si tratta già di una gara decisiva visto il solo punto raccolto nelle prime due uscite contro Real Madrid e Shakhtar Donetsk. Come riporta Marco Barzaghi su Sport Mediaset, per Simone Inzaghi l’unico dubbio di formazione è quello relativo al laterale destro con la bagarre tra Denzel Dumfries e Matteo Darmian. Per il resto, ritorna a centrocampo Hakan Calhanoglu cosi come Ivan Perisic a sinistra. In avanti, si rivedrà la coppia Lautaro Martinez-Edin Dzeko.