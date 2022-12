Inter, contro il Sassuolo le prove generali! Attesa per tre giocatori − Sky

L’Inter affronterà due amichevoli prima del Napoli, Reggina e Sassuolo. I nerazzurri si stanno preparando bene, ma l’attesa è anche per tre giocatori

TRE PROTAGONISTI − In collegamento su Sky Calcio Club, Matteo Barzaghi parla della preparazione dei nerazzurri: «L’Inter si sta preparando bene, in maniera molto intensa. Saranno importanti i test contro Reggina e Sassuolo. Contro i nero verdi prove generali in vista del big match col Napoli, la sfida più importante. L’Inter rispetto allo scorso deve inseguire. Lukaku? Si aspettano un Lukaku nuovo di zecca, ha sbagliato parecchi gol al Mondiale ma è tornato. Questa è la vera notizia, sta bene e si sta preparando con costanza per rientrare. Entro il 4 lo vogliono ad un’ottima percentuale di forma. L’Inter riavrà Lautaro Martinez verso il 26, da capire le condizioni di Brozovic. Da questi tre giocatori l’Inter vorrà ripartire».