Inter, contro il Sassuolo per entrare in doppia cifra: partita non banale

La sfida di domani sera di San Siro tra Inter e Sassuolo, recupero della ventottesima giornata di Serie A, sarà una grande occasione per i nerazzurri. Sia di allungare ulteriormente sulle inseguitrici, sia per raggiungere la decima vittoria consecutiva in campionato.

DOPPIA CIFRA – Con la nona vittoria di fila conquistata contro il Bologna, l’Inter di Antonio Conte ha trovato un risultato che era stato raggiunto per l’ultima volta nella stagione 2006/2007 (vedi articolo). Battendo anche la prima striscia di vittorie consecutive aperta quest’anno, fermatasi a otto tra l’andata contro il Torino e la sconfitta di Genova contro la Sampdoria. Un risultato che sarà possibile migliorare partita dopo partita. A partire da quella di domani contro il Sassuolo, dove l’Inter avrà l’occasione di entrare in doppia cifra con l’eventuale decima vittoria consecutiva.

OCCASIONE NON BANALE – La sfida, però, è tutt’altro che banale. L’Inter infatti, a San Siro, non ha degli ottimi numeri contro il Sassuolo (vedi approfondimento). Una delle sfide che rappresentano al meglio questo concetto è sicuramente la sfida dello scorso anno (vedi video), piena di colpi di scena e di ribaltamenti di fronte. Ecco perché domani l’Inter ha due grandi occasioni. La prima, come detto, di raggiungere un risultato di tutto rispetto come quello delle dieci vittorie consecutive. La seconda, riscattare dei numeri impietosi contro un avversario che si è spesso e volentieri rivelato una bestia nera.

ALLUNGO – Ma non solo. Per l’Inter c’è anche una terza occasione. Probabilmente, anzi, sicuramente, la più ghiotta. Ovvero quella di allungare sulle inseguitrici. Sul Milan, fermatosi contro la Sampdoria. 8 punti di distanza che potrebbero potenzialmente diventare 11 (con tanto di scontri diretti a favore). Sull’Atalanta, attualmente a 10 punti di distanza che potrebbero diventare 13. E, perché no, magari anche sulla Juventus impegnata anch’essa domani nel recupero contro il Napoli. Un triplo allungo che andrebbe a mettere un altro mattoncino nella corsa Scudetto.