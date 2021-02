Inter, contro la Lazio caccia al quinto clean sheet consecutivo

Condividi questo articolo

Inter-Crotone – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Dopo le ultime quattro partite di campionato terminate con la porta imbattuta, l’Inter, domenica sera contro la Lazio, andrà a caccia del quinto clean sheet consecutivo. Non un’impresa facile, visto il momento di forma che stanno vivendo i biancocelesti.

MACCHINA DA GOL – Per riuscire a mantenere la porta inviolata per la quinta partita consecutiva, l’Inter dovrà fare una partita più che attenta contro la Lazio. Quasi ai limiti della perfezione. Ma anche senza il “quasi”. I biancocelesti arrivano infatti da sei vittorie consecutive in campionato, con tredici gol segnati. Non solo. La squadra allenata di Simone Inzaghi, nelle dieci trasferte giocate fin qui in Serie A, hanno collezionato la bellezza di 23 gol (sui 36 totali). Una media di poco più di due reti a trasferta. Un dato da non sottovalutare nella sfida di domenica sera a San Siro.

MURA DI CASA – L’Inter, dal canto suo, nelle partite giocate in casa ha fin qui subito 13 gol. Su dieci sfide disputate a Milano. Poco più di un gol a partita, non esattamente un dato confortante. Gli ultimi due gol presi in campionato in una partita giocata a San Siro sono stati i due contro il Crotone, preceduti da quello segnato dallo Spezia allo scadere. Se nelle ultime sei gare (coincise con sei vittorie) i biancocelesti hanno segnato tredici gol, i nerazzurri dal canto loro ne hanno subiti quattro. Nello specifico, nelle due trasferte contro Sampdoria (due reti) e Roma (due reti). Le restanti quattro coincidono invece con le partite di fila che la squadra di Antonio Conte ha chiuso con la porta inviolata (tre vittorie contro Juventus, Benevento e Fiorentina e un pareggio contro l’Udinese).

CINISMO – Insomma, molte delle speranze di Inter-Lazio passano proprio dalla capacità di Samir Handanovic e della retroguardia nerazzurra di mantenere per la quinta volta consecutiva la porta inviolata. Specialmente alla luce del momento non brillantissimo del reparto offensivo, con Lautaro Martinez e Romelu Lukaku in gol soltanto nella sfida contro il Benevento (sempre prendendo in considerazione le ultime sei giornate di campionato). In ogni caso, lo stesso risultato dell’ultimo precedente sarebbe oro colato, in attesa poi della sfida della prossima giornata contro il Milan.