Inter, contro la Lazio servirà la qualità di Calhanoglu

Hakan Calhanoglu è pronto a riprendersi il centro del gioco. Dopo alcuni fastidi che ne hanno limitato l’impiego nelle ultime uscite, il regista turco dell’Inter torna a disposizione di Simone Inzaghi e, salvo sorprese, sarà titolare nella delicata sfida di domenica sera contro la Lazio.

RIENTRO – La sua presenza in cabina di regia è fondamentale per l’equilibrio della squadra nerazzurra. Nelle ultime tre partite in stagione, la sua precisione nei passaggi, visione di gioco, intelligenza tattica e la capacità unica di dare tempi e ritmo alla manovra, serviranno come il pano. E sono queste le doti che rendono Hakan Calhanoglu un elemento insostituibile nel sistema di Inzaghi. Ed è proprio contro un avversario come la Lazio, organizzato e fisico – che si gioca un posto in Champions League – che servirà tutta la sua qualità per far girare la squadra.

Inter, nessuna paura! Inzaghi conferma Calhanoglu a centrocampo

CERTEZZA – In un momento della stagione in cui l’Inter è chiamata a confermare la propria leadership in campionato e a mantenere alto il livello in vista della finale di Champions League, avere il miglior Calhanoglu in campo rappresenta un vantaggio sia tecnico che mentale. Dopo una prima parte di stagione ad altissimi livelli, il rientro del numero 20 non è solo un recupero fisico, ma un’iniezione di qualità all’undici di Inzaghi che ritrova a dover gestire bene il minutaggio dei presenti.