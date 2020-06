Inter contro il razzismo: foto in nero. Da Blackout Tuesday a BUU: il post

L’Inter si conferma molto attiva sul sociale e in particolare contro il razzismo, valore in netta contrapposizione con la concezione della società. I nerazzurri ne hanno dato ennesima prova, aderendo al “Blackout Tuesday” e richiamando con orgoglio BUU

NO AL RAZZISMO – Dopo Steven Zhang, anche l’intera Inter si è esposta su Twitter contro il razzismo. La società ha pubblicato, infatti, un post rilanciando la campagna BUU. La sigla sta a significare Brothers Universally United, nella piena essenza dei valori del club, che considera i nerazzurri come Fratelli del Mondo. Per questo, FC Internazionale ha deciso di pubblicare una foto in nero per aderire al Blackout Tuesday. Di seguito il post.