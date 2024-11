L’Inter continua a brillare in Europa, podio nel ranking! Sorride L’Italia

L’Inter di Simone Inzaghi conferma il proprio ruolo da protagonista nelle competizioni europee, dimostrando una solidità che va oltre il campionato italiano e che la proietta in alto nel ranking UEFA dopo la vittoria con l’Arsenal.

RANKING – Con il successo recente in Champions League, l’Inter consolida la terza posizione stagionale tra i club europei, preceduti solo dal Liverpool e dalla Lazio, altro club italiano che si sta distinguendo nelle coppe continentali. Questa prestazione è particolarmente significativa per il calcio italiano, che punta a mantenere il proprio status nei piani alti d’Europa e a riconquistare quel “bonus” che consentirebbe di schierare cinque squadre di Serie A in Champions League a partire dalla prossima stagione. Questo successo non solo incrementa il punteggio dell’Inter nel ranking, ma contribuisce in maniera significativa anche al punteggio complessivo dell’Italia nella graduatoria UEFA, che è fondamentale per il futuro del calcio italiano nelle coppe europee.

Inter vince e resta in alto, l’Italia sorride! Obiettivo quinto posto

RICONFERMA? – La competizione in Europa, infatti, non è solo una questione di prestigio per i club coinvolti, ma assume un valore strategico per tutto il movimento calcistico italiano. Ogni punto conquistato nelle serate europee rappresenta un mattoncino per l’obiettivo collettivo di riportare cinque squadre italiane nella massima competizione continentale. Un traguardo che appariva distante solo pochi anni fa, ma che ora sembra a portata di mano grazie alla continuità mostrata dai club italiani nelle varie competizioni. Il contributo dell’Inter è essenziale, e la sua corsa nella fase a gironi della Champions League è uno stimolo anche per le altre italiane.

OTTIMI RISULTATI – Nonostante le sconfitte di Fiorentina e Bologna, che hanno rallentato il punteggio complessivo dell’Italia in Europa, il bottino raccolto da Milan, Atalanta e Lazio, oltre che dall’Inter, consente all’Italia di mantenere saldamente la posizione per l’accesso all’ambita zona “bonus” del ranking UEFA. In Champions League, tre vittorie e un pareggio hanno dato slancio alla quarta giornata della fase “campionato”. Meno fortunata la settimana in Europa League, con il solo successo della Lazio e il deludente pareggio della Roma.