Inter-Conte, tregua per l’Europa League. Allegri sullo sfondo – SM

Antonio Conte e l’Inter sono ancora lontani. Nonostante le parole di ieri del tecnico (QUI i dettagli) la frattura sembra difficilmente sanabile. Ecco perché il nome di Massimiliano Allegri torna in auge. Secondo “SportMediaset” è lui il candidato numero uno alla panchina nerazzurra

TREGUA – Antonio Conte e l’Inter sono arrivati ad una “tregua”, per preparare al meglio l’Europa League, a cominciare dalla sfida di domani sera contro il Getafe. I rapporti con Marotta ed Ausilio sono ai minimi storici, c’è tensione ed è difficile ricucire il rapporto. Massimiliano Allegri, in caso di partenza di Antonio Conte è il candidato numero uno a sostituire il tecnico leccese sulla panchina dei nerazzurri. Il tecnico toscano, dopo un anno sabbatico, vuole fortemente ripartire e potrebbe farlo in Serie A. All’Inter al momento c’è un tentativo di mediazione con Conte, se dovesse esserci una rottura definitiva, Marotta punterebbe su Massimiliano Allegri, che rimane il profilo preferito del dirigente nerazzurro.