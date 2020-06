Inter, Conte trattiene Nainggolan! Kumbulla, Juventus non preoccupa – SM

L’Inter del futuro punta su Nainggolan. Secondo quanto riportato da “sportmediaset.it”, il club nerazzurro, complice anche la difficoltà nel piazzare il belga, starebbe pensando di trattenerlo. Kumbulla non sembra tentato dall’offerta della Juventus (vedi articolo). Di seguito tutti i dettagli

RITORNO – L’Inter del futuro vedrà il reintegro di Radja Nainggolan in rosa. Il centrocampista, che attualmente si trova in prestito al Cagliari, difficilmente resterà in Sardegna e così il club nerazzurro starebbe pensando di adattarlo agli schemi di Antonio Conte. L’ex Roma, infatti, sarebbe un incursore perfetto per il tecnico nerazzurro, che già la scorsa estate provò a dargli una chance durante il precampionato.

VANTAGGIO – L’altro nome caldo in casa Inter è quello di Marash Kumbulla, per il quale si è inserita anche la Juventus. Secondo “sportmediaset.it”, nonostante l’offerta bianconera, i nerazzurri rimangono in vantaggio. Il difensore del Verona, infatti, ha dato la sua preferenza all’Inter.

Fonte: sportmediaset.it