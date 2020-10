Inter, Conte ritrova Gagliardini e spera in Skriniar (in arrivo a Milano)

Antonio Conte Lecce-Inter

L’Inter mette da parte momentaneamente la UEFA Champions League e torna a Milano, per preparare la sfida in campionato contro il Parma. Conte esulta per il recupero di Roberto Gagliardini e incrocia le dita per Milan Skriniar, in giornata atteso in Italia (vedi articolo).

RECUPERI IMPORTANTI – Inter, obiettivo qualificazione agli ottavi di Champions League e prima ancora al prossimo impegno contro il Real Madrid. Adesso però c’è da mettere in pausa la competizione europea per concentrarsi in campionato, in particolare alla prossima sfida di campionato contro il Parma. Antonio Conte ai microfoni di Inter TV si dice tranquillo per i due pareggi maturati in campo europeo ed esulta per il ritorno in campo di Roberto Gagliardini, risultato negativo al Coronavirus: «La notizia positiva di oggi è che Roberto Gagliardini e Ionut Andrei Radu sono negativi, c’è qualche arma in più. Dobbiamo prepararci: abbiamo bisogno di vincere la partita in campionato». Il centrocampista dunque sarà a disposizione del tecnico già dalla prossima sfida di campionato contro il Parma, in programma sabato alle 18. Discorso diverso invece per Milan Skriniar, non ancora risultato negativo al tampone. Il difensore però, dopo essere stato impegnato con la Slovacchia durante la sosta, (e risultato positivo al Covid-19), ha avuto il permesso di tornare in Italia dopo aver trascorso ventuno giorni in quarantena in patria. Ecco spiegato il via libera per tornare in Italia in attesa del nuovo tampone.