Inter, Conte concede due giorni di riposo. Poi testa al Genoa – Sky

Antonio Conte (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

L’Inter, nel pomeriggio di ieri, ha trionfato contro il Milan ed ha allungato in classifica. Conte ha concesso due giorni di riposo alla squadra, poi inizierà la marcia di avvicinamento alla sfida con il Genoa. Le ultime da “Sky Sport”

RIPOSO – L’Inter, all’indomani della vittoria nel derby contro il Milan, si gode il primo posto a + 4 in classifica. Antonio Conte, tecnico dei nerazzurri, ha concesso alla squadra due giorni di riposo, dopo la netta vittoria arrivata nel pomeriggio di ieri. Poi inizierà la preparazione al match contro il Genoa, in programma domenica alle ore 15:00, sfida che il tecnico nerazzurro considera un banco di prova importante per il prosieguo della corsa allo scudetto. A riportarlo Matteo Barzaghi per “Sky Sport”