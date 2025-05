Inter, la conta degli infortunati! A Torino con il turnover – TS

Nonostante la testa corra al Psg, in casa Inter si prepara la trasferta di domenica pomeriggio in casa del Torino. Simone Inzaghi fa la conta dei tanti indisponibili, ma allo stesso tempo studia un’Inter rinnovata nelle scelte dal primo minuto, come spiegato da Tuttosport.

STOP – In vista della delicata sfida di campionato in programma domenica, l’Inter pensa anche a come riposare in vista della prossima finale di Champions League. Come anticipato da Tuttosport nell’edizione odierna, ieri alla Pinetina sono emerse tutte le scorie dovute allo sforzo erculeo prodotto nella semifinale con il Barcellona. A pagarne le spese sono stati Lautaro Martinez, Mkhitaryan e Davide Frattesi. Il capitano ha avvertito un lieve riacutizzarsi dell’elongazione ai flessori della coscia sinistra. Per l’ex Sassuolo un problema muscolare all’addome mentre per l’armeno un affaticamento muscolare alla coscia destra con Pavard che resta fuori per la distorsione alla caviglia. Il francese secondo i programmi stilati dallo staff medico dovrebbe essere “riconsegnato” a Inzaghi per la gara con la Lazio.

Inter, trasferta a Torino con un ricco turnover

CAMBI – Nonostante si voglia tenere accesa la fiamma per lo scudetto, domani a Torino il turnover sarà abbastanza robusto. In campo si potrebbe rivedere un Inter simile a quella che aveva vinto contro il Verona nell’ultima partita di Serie A a San Siro. In porta potrebbe tornare Martinez, con Bisseck, de Vrij e Carlos Augusto in difesa. Zalewski e Darmian sulle fasce. A centrocampo, oltre a Zielinski e Asllani, Barella potrebbe iniziare per poi fare staffetta con Calhanoglu. In attacco invece, spazio ad Arnautovic e Correa.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino