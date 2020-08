Inter, confronto Marotta-Conte prima dell’Europa League: ecco quando – SM

Beppe Marotta, Amministratore Delegato dell’Inter, secondo quanto svelato da “Sportmediaset” incontrerà Antonio Conte per discutere della sua posizione e cercare di raccogliere i cocci dopo la bufera di sabato dopo la vittoria contro l’Atalanta.

IL CONFRONTO – Beppe Marotta e Antonio Conte si incontreranno oggi, antivigilia della sfida di Europa League contro il Getafe, per confrontarsi faccia a faccia ad Appiano Gentile dopo la bufera di sabato scorso. L’Inter proverà a risolvere la situazione subito con il tecnico così da concentrarsi sulle questioni di campo. Già ieri l’Amministratore Delegato Beppe Marotta ha avuto modo di dialogare con il presidente Steven Zhang riguardo le uscite di Conte: entrambi concordano sul fatto che l’esonero non è ipotesi plausibile, ma hanno vagliato un piano di emergenza qualora il tecnico dovesse decidere di andare via. Il dirigente ribadirà al tecnico, ancora una volta, la volontà del club di puntare su di lui. Il colloquio diretto richiesto da Conte con il presidente ci sarà ma solo ad Europa League conclusa.

Fonte: Sportmediaset.