Inter, confronto fra squadra ed Inzaghi! Emersa una volontà comune – Sky

L’Inter si prepara alla sfida contro il Bayern Monaco in programma mercoledì alle 20:45. Nel frattempo Inzaghi, secondo Sky Sport, si è confrontato con la squadra dopo la brutta sconfitta subita nel derby

CONFRONTO – L’Inter prepara la sfida al Bayern Monaco. Inzaghi e la squadra, nella giornata di oggi, si sono confrontati: al centro del confronto la brutta sconfitta rimediata contro il Milan sabato. Le ultime da Matteo Barzaghi su Sky Sport 24: «L’umore non è dei migliori dopo il Derby, ma rispetto a ieri oggi si è ripartiti. Inzaghi ha parlato con i giocatori. Tutti arrabbiati per la sconfitta contro il Milan, adesso arriva l’occasione di rialzarsi tutti insieme. È il desiderio del gruppo, per togliere dalla testa la sconfitta di sabato. Non solo per il risultato ma anche per la prestazione».