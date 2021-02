Inter conferma: «Impegno Suning pure senza partner ma cerca quelli adatti»

Zhang Jindong e Steven (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)

L’Inter è finita al centro di una serie di situazioni spiacevoli per i problemi che la proprietà Suning ha in Cina. Ma oggi sull’argomento che riguarda la possibile cessione delle quote arriva un’importante comunicazione proprio dall’interno

CON O SENZA PARTNER – All’interno della relazione di Inter Media and Communication S.p.A. sui ricavi finanziari dell’Inter, oltre ai risultati relativi ai ricavi commerciali (vedi articolo), c’è anche un importante aggiornamento sulla ricerca di potenziali partner da parte della proprietà. Il testo recita il seguente annuncio: “Nell’ambito della struttura del capitale e della gestione della liquidità, la nostra proprietà è in trattative per fornire una serie di soluzioni a riguardo. Sebbene Suning abbia confermato il proprio impegno continuo per il sostegno finanziario del club, con o senza ulteriore supporto esterno, è comunque ragionevole e prudente guardare al di là. Per questo motivo Suning ha nominato alcuni consulenti-chiave in Asia per lavorare insieme al fine di trovare i partner adatti, che sia attraverso l’iniezione di capitale proprio o altro. I discorsi con i potenziali partner a riguardo sono costanti”.