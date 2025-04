C’è un’Inter con Thuram e un’altra senza: i numeri non mentono – TS

L’Inter ha bisogno di Thuram perché averlo o non averlo fa tutta la differenza di questo mondo. E i numeri non fanno che avvalorare questa tesi.

LA SITUAZIONE – Il recupero di Marcus Thuram sarà fondamentale per l’Inter. Ovviamente già da domani, quando i nerazzurri scenderanno in campo alle 21 al Montjuic per l’andata delle semifinali di Champions League contro il Barcellona. Il francese, out dalla partita contro il Bologna nel giorno di Pasqua, ieri ha lavorato a parte ma ha comunque lavorato molto bene, tanto da provare strappi e movimenti per testare l’adduttore. Se oggi dovesse confermare i progressi visti ieri, allora Inzaghi lo porterà con sé, per impiegarlo quantomeno a partita in corso. L’Inter ha bisogno necessariamente che il figlio d’arte ritorni arruolabile, perché averlo o non averlo fa tutta la differenza del mondo.

L’Inter ha bisogno del recupero di Thuram

DIFFERENZA NETTA – Come sottolinea Tuttosport, con Thuram in campo l’Inter ha una media gol di 2,3 reti a partita, contro il misero 0,3 di quando “Tikus” non è in campo. Le conclusioni dei nerazzurri sono 16 a match quando il francese guida il reparto avanzato, due in meno invece se non c’è. E ancora: quando Inzaghi può schierare uno dei suoi assi la media punta è più che da scudetto, un 2,2 da applausi, altresì quando Thuram non è a disposizione del suo allenatore si viaggia a ritmo salvezza e niente più. Insomma, Thuram sposta decisamente le partite quando c’è e l’Inter non può farne a meno.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna