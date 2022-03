Inter, con il Milan serve spezzare il tabù big-match: forza e determinazione

L’Inter in questa stagione ha avuto qualche problemino contro le squadre di testa. Questa sera con il Milan, ecco l’occasione propizia per spezzare il tabù

BIG-MATCH − Inter, contro il Milan serve una prova di forza e maturità. Questa sera, i nerazzurri giocheranno l’andata delle semifinali di Coppa Italia. Sfida affascinante non solo per il contesto in atto ma soprattutto perché dall’altro lato della facciata ci sono proprio i cugini. In ordine cronologico, considerando sia campionato, Champions League e Supercoppa Italiana, quello del Meazza sarà il dodicesimo scontro contro una big in questa stagione. Precisazione: per big, si intendono le due squadre straniere Real Madrid e Liverpool e le prime quattro della Serie A: Milan stesso, Napoli, Juventus e Atalanta. In 11 incontri, la squadra di Simone Inzaghi ha portato a casa il bottino pieno soltanto in due sole occasioni: nella gara di andata contro il Napoli (3-2) e in Supercoppa Italiana con la Juventus (2-1 d.t.s) . Se c’è da trovare un cavillo in questa positiva stagione dell’Inter, è sicuramente in queste partite.

CAMBIARE ROTTA − In Milan-Inter, dunque, occorre spezzare questo piccolo tabù. Perché se è vero che le sconfitte sono state pochissime (solo 4, una sola in Serie A), le vittorie appunto scarseggiano. Carenza non dovuta ovviamente alla questione realizzativa. In queste 11 partite, i nerazzurri hanno messo a referto 11 gol più come sempre tutta una serie di occasioni non concretizzate al meglio. Questa sera, serve la cattiveria giusta per portare a casa il risultato migliore. Urge un approccio alla gara sin da subito ottimale, determinazione sotto porta e soprattutto continuità e concentrazione fino alla fine.