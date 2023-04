Inter, con la Lazio un segnale importante. Il calendario non aiuta

Che il calendario non aiuti l’Inter è appurato, tra gli impegni di Coppa Italia e quelli di Champions League le partite non finiscono mai. Anche in campionato la situazione non è delle migliori nonostante la vittoria sulla Lazio.

RISPOSTE – Sono arrivate finalmente le risposte dall’Inter. Contro la Lazio la squadra nerazzurra ha dominato, ha surclassato gli avversari e vinto segnando tre gol nel quarto d’ora finale. Durante la partita si pensava già ad una maledizione che colpiva i giocatori di Simone Inzaghi, che non riuscivano a segnare nonostante le molteplici occasioni da gol create. Dai tiri di Henrikh Mkhitaryan agli inserimenti di Nicolò Barella, dalla conclusione di sinistro di Federico Dimarco fino al sinistro ancora di Marcelo Brozovic. La fortuna non assiste di certo l’Inter, ma oggi Romelu Lukaku e compagni sono andati oltre a questo e hanno conquistato il quarto posto con cattiveria e agonismo tipici della ′pazza′ Inter.

Inter, calendario non favorevole

SCONTRI DIRETTI – La situazione dell’Inter ora è positiva per la lotta alla qualificazione in Champions League. I punti in classifica sono 57 e valgono il quarto posto per il vantaggio nella differenza reti con Roma e Milan, aspettando ovviamente la partita di sabato prossimo. L’Atalanta dista solo due punti ed è lì, ma anche Lazio e Juventus si sono avvicinate vistosamente. Il problema per Simone Inzaghi è un altro però: il calendario. I suoi devono ancora affrontare Roma, Napoli, Atalanta e anche Torino in trasferta e Sassuolo, due bestie nere storicamente. In mezzo agli impegni di Serie A figurano la Finale di Coppa Italia e le due gare di semifinale di Champions League. Ritrovare tutti i giocatori è stato fondamentale per Inzaghi, il merito è anche suo e il lavoro sta portando finalmente risultati e la continuità mai avuta nella stagione.