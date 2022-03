Inter, con la Fiorentina vietato sbagliare: decisiva la spinta del pubblico – CdS

L’Inter adesso non può più sbagliare. Oggi si torna in campo, contro la Fiorentina, alle ore 18. Secondo il Corriere dello Sport, sarà decisiva la spinta del pubblico.

ZERO ERRORI – Inter, vietata un’altra partenza lenta. Nelle ultime otto uscite dei nerazzurri, la squadra allenata da Simone Inzaghi ha segnato soltanto otto gol, cinque dei quali contro la Salernitana. Oggi sarà decisivo l’aiuto del pubblico, con un San Siro verso il tutto esaurito: 55mila i biglietti venduti su 57mila a disposizione, gli unici invenduti sono nel settore ospiti. L’Inter, tra l’altro, è l’unica squadra ad aver raccolto più punti di tutti in casa in Serie A: 32 in 14 apparizioni a San Siro. Per di più, delle undici gare ufficiali che mancano fino al termine della stagione, la squadra nerazzurra ne giocherà sei nel suo stadio. Un dato confortare in favore di Inzaghi e un motivo in più per non sbagliare oggi alle 18 con la Fiorentina.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

