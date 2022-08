Inter, con il Villarreal in campo con l’undici titolare? Attesa per una scelta

L’Inter sabato affronterà il Villarreal nell’ultima amichevole di precampionato prima dell’inizio ufficiale della Serie A. Inzaghi ne approfitterà quasi certamente per lanciare la formazione titolare, con qualche dubbio e i noti interrogativi legati al mercato

REPARTO ARRETRATO – L’Inter, prima di debuttare in campionato a Lecce sabato 13 agosto alle ore 20.45, è attesa dall’amichevole di prestigio con il Villarreal, in programma sabato a Pescara alle ore 20.30. Simone Inzaghi potrebbe approfittare per lanciare la formazione titolare, anche perché infortunati non ce ne sono e quindi ha l’intero gruppo a disposizione. Milan Skriniar, dopo essere rimasto a lungo in campo nell’allenamento congiunto con la Pergolettese (vedi articolo), si prepara a scendere in campo dal 1′ contro gli spagnoli al fianco di Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni. In porta, dopo la buona prestazione di André Onana con il Lione, si rivedrà quasi certamente Samir Handanovic.

UN DUBBIO – A centrocampo pochissimi dubbi con il trio Nicolò Barella, Marcelo Brozovic e Hakan Calhanoglu mentre sulle corsie esterne c’è qualche interrogativo in più: mentre sulla fascia destra Denzel Dumfries non sembra a rischio, su quella sinistra si ripropone il solito dilemma Robin Gosens. Il tedesco non è ancora al massimo della forma e siccome il Lecce è alle porte, Inzaghi potrebbe riproporre Federico Dimarco, tra i migliori con il Lione. In attacco verso la titolarità Romelu Lukaku e Lautaro Martinez.