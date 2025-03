L’Inter comunica i 4 candidati al ‘Pirelli Player of the Month”: i nomi

PRIMI CANDIDATI – L’Inter ha comunicato, tramite i propri profili social, i nominativi dei 4 calciatori candidati al ‘Pirelli Player of the Month” di marzo. Si tratta di Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Carlos Augusto e Hakan Calhanoglu. Il sardo ha disputato 5 gare con la sua consueta qualità e solidità nell’arco dell’incontro, mettendo anche a referto 2 assist: uno per Marcus Thuram in Feyenoord-Inter e un altro per Lautaro Martinez nel 2-0 esterno di Inter-Atalanta. Il difensore italiano ha giocato altrettante partite nel mese di marzo, risultando decisivo nel consentire al mister Simone Inzaghi di sopperire all’assenza di esterni sinistri di ruolo. Bastoni ha dimostrato, in maniera emblematica, la duttilità e l’eterogeneità delle abilità di cui è in possesso.

Inter, due rientranti tra i candidati al ‘Pirelli Player of the Month’

ALTRI CANDIDATI – Per quanto riguarda Carlos Augusto, dal suo rientro in campo dopo l’infortunio il brasiliano ha macinato prestazioni convincenti e giocate decisive. Due in particolare: il gol con cui ha sbloccato il risultato nel match scudetto contro l’Atalanta; l’assist a Lautaro Martinez in occasione di Inter-Monza. L’ultimo dei candidati al “Player of the Month” di marzo è Calhanoglu, il quale è entrato nel tabellino in ben 3 occasioni: il gol da fuori area contro il Monza; la rete su calcio di rigore contro il Feyenoord; l’assist a Carlos Augusto contro l’Atalanta. Ai tifosi non resta dunque che decidere il vincitore del premio di miglior giocatore del mese di marzo: le scelte sono varie.