Inter (quasi) al completo a Los Angeles, si uniscono i Nazionali: Zielinski da monitorare

L’Inter di Chivu è finalmente al gran completo. Nella giornata di ieri, infatti, si sono aggregati al gruppo anche gli ultimi reduci dagli impegni con le rispettive Nazionali, compreso Lautaro Martinez. Da monitorare, invece, il problema fisico di Piotr Zielinski accusato in Nazionale.

QUASI AL COMPLETO – Per Cristian Chivu si tratta di un momento importante: con la rosa al completo, il tecnico romeno può finalmente intensificare il lavoro tattico in vista della semifinale contro il Monterrey. Tra i più attesi, naturalmente, il capitano Lautaro Martinez, fresco di rientro dopo gli impegni con l’Argentina e pronto a guidare l’attacco nerazzurro nella rassegna internazionale.

Zielinski tra gli ultimi a rientrare: condizioni da verificare

NON AL MEGLIO – C’è però un piccolo campanello d’allarme legato alle condizioni fisiche di Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco, non ha preso parte all’ultima amichevole della sua Nazionale contro la Finlandia a causa di un fastidio al polpaccio accusato in allenamento. Le sue condizioni verranno monitorate dallo staff medico interista nei prossimi giorni, con l’obiettivo di scongiurare ricadute e valutare un suo eventuale impiego già contro il Monterrey. Per il resto, clima sereno e grande entusiasmo all’interno del gruppo nerazzurro, che si sta ambientando nella cornice californiana e mostra già grande compattezza sotto la nuova guida tecnica. Domani è in programma una nuova seduta d’allenamento a UCLA, mentre nei prossimi giorni è attesa la conferenza stampa di Chivu alla vigilia del debutto.