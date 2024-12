Inter-Como: precedenti, formazioni, dove vederla e tutte le informazioni

Sono 26 i precedenti in Serie A tra Inter e Como: i nerazzurri guidano il bilancio con 17 vittorie contro le 6 dei lariani, mentre tre pareggi completano il quadro. Le due squadre non si affrontano dal 16 marzo 2003, quando i nerazzurri si imposero per 4-0 grazie a una doppietta di Christian Vieri e alle reti di Gabriel Batistuta e Luigi Di Biagio.

Come seguire Inter-Como IN DIRETTA

Inter-Como, dove vederla in diretta TV

Su Sky Sport: canali Sport Uno (SAT 201, DTT 472), Sport Calcio (SAT 202, DTT 473), Sport 251 e DAZN 2 (215 Tivùsat), live streaming DAZN.

Inter-Como, dove vederla in LIVE streaming

Su Sky Go, Now TV e DAZN attraverso qualsiasi device (computer, smartphone, tablet, sito web eccetera). E tu come seguirai la partita? Faccelo sapere sui nostri social!

Inter-Como su SKY e DAZN: i telecronisti

La telecronaca della partita su SKY sarà affidata alla coppia Gentile-Bergomi; mentre su DAZN ci sarà il tandem Pardo-Stramaccioni.

Gli indisponibili della partita

Inter: Pavard (infortunio), Acerbi (infortunio), Di Gennaro (infortunio), Darmian* (infortunio), De Vrij* (infortunio)

Como: Gabrielloni (infortunio), Moreno (infortunio), Perrone (infortunio), Sala (infortunio)

*In dubbio

L’arbitro della partita

Arbitro: Giua.

Assistenti arbitrali: Baccini, Capaldo.

Quarto ufficiale: Rutella.

Arbitro VAR: Maggioni.

Assistente VAR: Sozza.

Conferenze stampa della vigilia

Inzaghi: «Ad oggi nessuno vuole muoversi. So che Marotta con Ausilio e Baccin si stanno guardando in giro, ma in questo momento la cosa che mi preme di più la partita di domani e chiudere bene l’anno. Paz? Giocatore di qualità, che farà una grandissima carriera. Non lo conosco ma ne hanno parlato molto bene a livello umano. Il Como è una squadra tecnica, con bei principi e allenata molto bene da un allenatore che sta dimostrando quello che sta facendo. Nella prima parte non è stata premiata dai risultati». Clicca qui per la conferenza stampa integrale.

Fabregas: «È una partita da sogno, siamo qui e dobbiamo lottare per fare una grande partita contro una grande squadra. Se non è la più forte d’Europa, è sicuramente fra le tre più forti. Si conoscono da tempo, sanno quando pressare, quando abbassarsi e come gestire la partita». Clicca qui per la conferenza stampa integrale.