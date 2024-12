Inter-Como, Giua insufficiente! Su Lautaro Martinez fallo a limite: la moviola

Rivedibile la direzione di gara dell’arbitro Giua a cui è stata affidata Inter-Como terminata sul punteggio di 2-0. Il Corriere dello Sport questa mattina in edicola reputa insufficiente la sua prestazione, analizzando nello specifico.

LA MOVIOLA – L’arbitro Giua commette più di qualche semplice errore nel corso di Inter-Como, eppure si tratta apparentemente di una partita facile da gestire. Il quotidiano romano intanto analizza il fallo al limite commesso da Dossena su Lautaro Martinez laniato da solo verso Reina: c’è una leggera trattenuta, in caso di fischio da parte dell’arbitro Giua, sarebbe stato rosso per il giocatore del Como, e infatti siamo al limite. L’arbitro però non fischia nulla. Male dal punto di vista disciplinare: manca un giallo chiaro a Piotr Zielinski per steep on foot su Da Cunha, e nemanca anche uno su Lautaro Martinez, che stende Goldaniga che lo aveva superato in velocità. Per il Corriere dello Sport, il voto per l’arbitro è sicuramente insufficiente: 5.

Inter-Como, doppio fallo di Lautaro Martinez

SECNDO GOL ANNULLATO – Annullato un gol a Lautaro Martinez, sul tiro di Dimarco: le infrazioni dell’attaccante argentino sono due, è in fuorigioco al momento del tiro del compagno (oltre Dossena)e probabilmente tocca anche il pallone con la mano destra (anche se dal secondo replay, sembrerebbe colpirla con la coscia e poi forse con la mano, ma il movimento repentino del braccio è sospetto).

Fonte: Corriere dello Sport – Edmondo Pinna